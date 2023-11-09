Губернатор Севастополя сообщил об уничтожении воздушной цели над городом

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Воздушную цель уничтожили над акваторией Севастополя. В настоящее время военные контролируют обстановку, сообщил в своем телеграм-канале губернатор города Михаил Развожаев.

"Все оперативные службы наготове", – отметил он.

Глава города призвал граждан доверять только официальным данным.

8 ноября на территории Севастополя объявляли воздушную тревогу. Развожаев объяснил дым в районе Севастопольской бухты. По его словам, это военные использовали табельные средства маскировки.

Утром во вторник, 7 ноября, в Севастополе сработала система ПВО. Как уточнял Развожаев, российские силы уничтожили пять беспилотных летательных аппаратов.

Позже поступила информация о пожаре, который вспыхнул в результате падения обломков сбитого дрона на крышу частного дома в Андреевке. Глава города рассказал, что оперативные службы ликвидировали небольшое возгорание.

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