В Севастополе объявляли воздушную тревогу

Фото: 123RF/bloodua

На территории Севастополя объявляли воздушную тревогу, рассказал губернатор города Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

Он также объяснил дым в районе Севастопольской бухты. По его словам, это военные использовали табельные средства маскировки.

Утром во вторник, 7 ноября, в Севастополе сработала система ПВО. Как уточнял Развожаев, российские силы уничтожили пять беспилотных летательных аппаратов.

Позже поступила информация о пожаре, который вспыхнул в результате падения обломков сбитого дрона на крышу частного дома в Андреевке. Глава города рассказал, что оперативные службы ликвидировали небольшое возгорание.

Впоследствии стало известно, что обломки БПЛА рухнули во дворе частного дома в Орловке. В результате этого травмы получил мужчина. У него выявили перелом руки.

Нейтральное пространство над Черным морем теперь патрулируют истребители-перехватчики