ПВО РФ уничтожила и перехватила 17 украинских БПЛА над Черным морем и Крымом

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Украина пыталась атаковать Крым 17 беспилотниками. Об этом сообщает Минобороны России.

"Утром 7 ноября пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением семнадцати БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", – указано в сообщении.

В оборонном ведомстве уточнили, что девять украинских беспилотников были уничтожены и восемь БПЛА были перехвачены над акваторией Черного моря и территорией Республики Крым.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что обломки сбитого беспилотника упали на крышу частного дома в Севастополе и вызвали небольшой пожар. Он уточнил, что оперативные службы потушили возгорание и обошлось без пострадавших.

Ранее стало известно, что ВСУ нанесли удар 15 крылатыми ракетами по судостроительному заводу имени Б. Е. Бутомы в Керчи. По данным Минобороны РФ, российская ПВО сбила 13 ракет, однако одна из них смогла повредить находившийся на заводе корабль.

В Минобороны РФ рассказали о ходе СВО