Бесхозное здание загорелось в центре Ростова-на-Дону

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В историческом центре Ростова-на-Дону загорелось бесхозное здание. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС РФ.

"В 07:43 поступило сообщение о пожаре на улице Социалистическая, 128. Горит бесхозное четырехэтажное здание", – говорится в сообщении.

По данным спасателей, огонь охватил площадь в 600 квадратных метров. Возгоранию присвоили второй ранг сложности.

Для ликвидации пожара привлекли 61 человека и 20 единиц техники.

Ранее пожар произошел на частной пилораме в поселке Куйтун Иркутской области. Площадь возгорания составляла порядка 1,6 тысячи "квадратов". Силами спасателей пожар удалось ликвидировать. По факту произошедшего прокуратура организовала проверку.



Здание загорелось на Ладожской улице в Москве