09 ноября, 08:57Происшествия
Бесхозное здание загорелось в центре Ростова-на-Дону
Фото: телеграм-канал Readovka
В историческом центре Ростова-на-Дону загорелось бесхозное здание. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС РФ.
"В 07:43 поступило сообщение о пожаре на улице Социалистическая, 128. Горит бесхозное четырехэтажное здание", – говорится в сообщении.
По данным спасателей, огонь охватил площадь в 600 квадратных метров. Возгоранию присвоили второй ранг сложности.
Для ликвидации пожара привлекли 61 человека и 20 единиц техники.
Ранее пожар произошел на частной пилораме в поселке Куйтун Иркутской области. Площадь возгорания составляла порядка 1,6 тысячи "квадратов". Силами спасателей пожар удалось ликвидировать. По факту произошедшего прокуратура организовала проверку.
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