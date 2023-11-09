По базе США у месторождения нефти Эль-Омар на востоке Сирии выпущено 15 ракет – СМИ

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Не менее 15 ракет было выпущено утром 9 ноября по военной базе США в районе нефтяного месторождения Эль-Омар на востоке Сирии. Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen.

Согласно данным телеканала, ответственность за ракетный удар взяло на себя шиитское движение "Исламское сопротивление Ирака". Кроме того, сообщается об атаке на американскую базу возле газового месторождения Конико в провинции Дейр-эз-Зор, по которой было выпущено шесть ракет.

Атаки на американские базы последовали в ответ на ракетную атаку ВС США по восточным кварталам провинциального центра Дейр-эз-Зор.

В ночь на 9 ноября также произошли открытые столкновения между силами США и курдскими формированиями Сирийских демократических сил (SDF) с одной стороны и армией Сирии с союзниками – с другой. Сражение произошло в районе реки Евфрат в провинции Дейр-эз-Зор, стороны применяли крупнокалиберные пулеметы, минометные установки и артиллерийские орудия.