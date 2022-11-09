Активисты разрисовали синей краской картину "Банки с супом Кэмпбелл" в Австралии

Фото: twitter.com/Stop Fossil Fuel Subsidies

Активисты Stop Fossil Fuel Subsidies разрисовали синей краской картину Энди Уорхола "Банки с супом Кэмпбелл" в Национальной галерее Австралии. Об этом сообщает The Guardian.

Картина находилась под стеклом, поэтому не пострадала. Таким способом активисты пытались заставить местное правительство прекратить поддерживать нефтяную, газовую и угольную промышленность. Одна из активисток заявила, что Уорхол изображал культ потребления, а выбор картины объяснила тем, что в настоящее время капитализм "свел всех с ума".

"Семьям приходится выбирать между лекарствами и едой для своих детей, в то время как компании, работающие на ископаемом топливе, добывают рекордную прибыль. И несмотря на это, наше правительство выделяет 22 тысячи долларов в минуту в виде субсидий для индустрии ископаемого топлива", – сказала активистка.

Ранее активисты Just stop oil (в переводе "Просто покончите с нефтью". – Прим. ред.) облили краской автосалоны Ferrari и Bentley в Лондоне. Целью участников движения является отказ британского правительства от выдачи новых разрешений на разработку месторождений нефти в Северном море.



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