Дрейк прокомментировал давку на концерте Трэвиса Скотта

21:32
Фото: ТАСС/Zuma/Angel Marchini
Канадский рэпер Дрейк, выступавший вместе с Трэвисом Скоттом на фестивале Astroworld в Техасе, прокомментировал ситуацию с гибелью людей в результате давки. На своей странице в Instagram он выразил соболезнования близким погибших.
"Мое сердце разбито из-за семей и друзей тех, кто ушел из жизни, а также из-за всех, кто страдает. Я продолжу молиться за всех них и буду помогать всем, чем смогу. Да пребудет со всеми вами бог", – написал музыкант.
5 ноября на концерте Трэвиса Скотта в рамках фестиваля Astroworld из-за возникшей давки пострадали более 300 человек, еще восемь человек погибли. По данным СМИ, инцидент произошел из-за того, что во время выступления рэпера люди начали тесниться к передней части сцены, что вызвало панику.
Правоохранительные органы инициировали расследование с целью выяснить, обеспечили ли организаторы мероприятия достаточное количество выходов с площадки. Сам Скотт, комментируя происшествие, заверил фанатов, что помогает полиции в расследовании.
Не менее восьми человек погибли на музыкальном фестивале в Техасе
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