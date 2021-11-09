Адвокат актера Конкина рассказала подробности о расследовании гибели его дочери

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Адвокат семьи заслуженного артиста России Владимира Конкина Юлия Нитченко в беседе с Москвой 24 рассказала, что она вместе с актером будет просить максимальное наказание для владелицы фитнес-клуба, в котором утонула София Конкина.

Трагедия произошла 22 сентября 2020 года в одном из столичных фитнес-клубов. Дочь Конкина София плавала в бассейне и начала тонуть. По версии следствия, женщине вовремя не смогли оказать медицинскую помощь, поскольку на месте не оказалось дежурного инструктора по плаванию и медперсонала. Вскоре она скончалась в больнице.

После гибели дочери Конкина обвинение в оказании небезопасных услуг предъявили учредителю и управляющей фитнес-клубом Анне Андриановой, где все и произошло. Она находится под "запретом на совершение определенных действий" до суда.

"Несмотря на то что отец потерял единственную дочь, человек не видит своей вины в этом, поэтому на сегодняшний день мы будем просить максимального наказания. Данная статья (об оказании небезопасных услуг. – Прим. ред.) предполагает лишение свободы до 6 лет", – сказала Нитченко.





Юлия Нитченко адвокат семьи Владимира Конкина Извинения не принесены, человек не признал свою вину, не раскаялся, вред моральный и материальный не возместил. Мы видим, что отношение обвиняемой Андриановой остается достаточно циничным к такой трагедии.

По словам адвоката, за время расследования были проведены две компьютерные экспертизы, которые должны были восстановить события того дня, и две судебно-медицинские экспертизы. Первые установили, что дочь Конкина утонула от попадания пресной воды в дыхательные пути, уточнила Нитченко.

"То есть фактически ее смерть наступила в фитнес-клубе. Но благодаря действиям медиков, это уже подтвердили следующие экспертизы... Конкина фактически пребывала в коме все время и не приходила в себя. Из-за чего она через два дня скончалась в больнице. Поэтому вторая экспертиза подтвердила полную вину Андриановой в случившемся", – считает адвокат.

Кроме этого, по словам Нитченко, узкоспециализированные сотрудники Роспотребнадзора подтвердили, что во всех фитнес-клубах должны присутствовать инструктор и медицинский сотрудник, который будет проверять состояние здоровья человека перед походом в бассейн. Адвокат добавила, что сейчас дело направили на утверждение обвинительного заключения в Генпрокуратуру. Только после этого оно поступит в суд, заключила Нитченко.

Ранее Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела о гибели дочери Конкина в одном из столичных фитнес-клубов. Об этом рассказала официальный представитель ведомства Светлана Петренко. По ее словам, следствием собрана достаточная доказательственная база, поэтому сейчас решается вопрос о передаче дела в суд.