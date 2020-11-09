Педагоги рассказали о подозреваемом в расстреле сослуживцев в Воронеже

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Подозреваемого в расстреле сослуживцев в Воронеже солдата-срочника Антона Макарова воспитывали бабушка и дедушка, он рос спортивным и честным мальчиком, но в старших классах замкнулся и стал конфликтным, вспыльчивым, следует из школьной характеристики, которая есть в распоряжении РИА Новости.

Как уточняется в документе, Антон имел склонность к математике, учился на 4 и 5. С бабушкой и дедушкой он начал жить с семи лет после развода родителей. Педагоги отмечают, что для мальчика были созданы все необходимые условия для жизни и учебы.

"В коллективе сверстников он не отличался лидерскими качествами, в старших классах был склонен к уединению, замкнутости, конфликтности. При возникающих конфликтах проявлял вспыльчивость, раздражительность, редко шел на уступки, всегда отстаивал собственное мнение", – говорится в характеристике.

Военнослужащий Антон Макаров, прикрепленный к военной части под Воронежем, напал на прибывших для проверки несения дежурной службы должностных лиц утром в понедельник, 9 ноября. В результате погибли трое военных, один госпитализирован. По факту произошедшего ЧП возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что причиной нападения на военных мог стать нервный срыв. Сразу же после инцидента было проведено предварительное разбирательство, после которого выяснилось, что между прибывшим офицером и совершившим нападение военнослужащим конфликта не было.

Подозреваемый в совершении преступления задержан.