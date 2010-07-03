Пожар произошел на складе в подмосковном Реутове

Видео: МЧС РФ

Возгорание произошло в производственно-складском здании в Реутове. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ по Московской области.

Сообщения о пожаре на Транспортной улице поступили в ведомство в 12:27. Уточняется, что на момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдался дым из-под кровли. Существует угроза распространения огня на все здание.

Площадь пожара составляет тысячу квадратных метров. Ему присвоен повышенный ранг сложности, сейчас возгорание локализовано.

К тушению привлечены 89 человек и 27 единиц техники. В настоящий момент уточняется число людей, находящихся в момент пожара в здании.

Накануне пожар произошел в квартире многоэтажки на улице Куликовской в районе Северное Бутово. Пламя распространилось на площади пяти квадратных метров. В результате пожара пострадал один человек.

