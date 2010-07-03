Художник сообщил о возможной краже картин после пожара в его квартире в центре Москвы

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

Московский художник заявил о возможной краже картин после пожара в его квартире на Большой Сухаревской площади. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Мужчина заявил, что в ходе эвакуации во время пожара в его квартире на Большой Сухаревской площади пожарные по его просьбе выбрасывали картины из окна. Часть картин была найдена и передана в музей на ответственное хранение, а часть, возможно, остается в квартире", – заявил собеседник агентства.

Он пояснил, что сейчас квартира мужчины завалена после пожара, войти в помещение пока не представляется возможным. Мужчина намерен писать заявление в полицию, если картины не будут возвращены.

Художник добавил, что не располагает данными о количестве недостающих картин, добавив, что ранее никогда не производилась их оценка. По его словам, в настоящий момент его дочь проводит опись сохраненных полотен в музее.

Пожар произошел в восьмиэтажном жилом доме в пятницу, 1 ноября. Возгорание началось в одной из квартир на втором этаже. После этого огонь распространился на верхние этажи и шахту лифта.

Были эвакуированы 28 человек, троим из них потребовалась медицинская помощь. Спасатели смогли устранить пожар в 17:08, через два часа после его начала. Дом был построен в начале XX века.

