Художник сообщил о возможной краже картин после пожара в его квартире в центре Москвы

16:20
Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер
Московский художник заявил о возможной краже картин после пожара в его квартире на Большой Сухаревской площади. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"Мужчина заявил, что в ходе эвакуации во время пожара в его квартире на Большой Сухаревской площади пожарные по его просьбе выбрасывали картины из окна. Часть картин была найдена и передана в музей на ответственное хранение, а часть, возможно, остается в квартире", – заявил собеседник агентства.
Он пояснил, что сейчас квартира мужчины завалена после пожара, войти в помещение пока не представляется возможным. Мужчина намерен писать заявление в полицию, если картины не будут возвращены.
Художник добавил, что не располагает данными о количестве недостающих картин, добавив, что ранее никогда не производилась их оценка. По его словам, в настоящий момент его дочь проводит опись сохраненных полотен в музее.
Пожар произошел в восьмиэтажном жилом доме в пятницу, 1 ноября. Возгорание началось в одной из квартир на втором этаже. После этого огонь распространился на верхние этажи и шахту лифта.
Были эвакуированы 28 человек, троим из них потребовалась медицинская помощь. Спасатели смогли устранить пожар в 17:08, через два часа после его начала. Дом был построен в начале XX века.
Жители дома на Большой Сухаревской вернулись в квартиры после пожара
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