Маршрутка столкнулась с автобусом на востоке столицы

Девять человек пострадали в ДТП на востоке Москвы

Маршрутное такси и рейсовый автобус столкнулись на востоке Москвы, сообщает Агентство "Москва". По предварительным данным, пострадали девять человек, в том числе двое детей.

ДТП произошло возле дома 85 на Щелковском шоссе. По уточненным данным, автобус следовал по маршруту №396.

Все пострадавшие ехали в маршрутке. Обстоятельства происшествия выясняются. По некоторым данным, "Газель" стояла на автобусной остановке, когда в нее въехал автобус.

Движение транспорта в районе аварии затруднено, свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Пробки". На Щелковском шоссе образовался километровый затор.

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