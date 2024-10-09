СКР объяснил арест белгородского священника по делу об убийствах связями с криминалом

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Арестованные по делу об убийствах, похищениях и вымогательстве в 1997–2017 годах в Белгородской области священник Станислав Дементеев, военный Игорь Селютин и предприниматель Степан Морозов имеют широкие связи с криминальной среде, пишет РИА Новости со ссылкой на судебные документы, составленные следствием.

Уточняется, что уже арестованные мужчины, если будут находиться на свободе, могут скрыться при помощи своих связей.

"(Они могут. – Прим. ред.) координировать свои действия с соучастниками преступления с целью создания ложных доказательств своей невиновности", – говорится в документах.

Журналисты напоминают, что уголовное дело было возбуждено еще в 2018 году по факту пропажи человека в Белгороде. Позднее, после передачи дела на уровень ГСУ СКР в производство было добавлено еще несколько убийств, похищений и исчезновений людей, а также вымогательства. Следственные действия еще продолжаются.

Ранее в Санкт-Петербурге по горячим следам был задержан 39-летний мужчина, подозреваемый в убийстве 18-летней дочери. По версии следствия, в сентябре он в состоянии опьянения несколько раз ударил ножом свою дочь, из-за чего та скончалась на месте происшествия. Возбуждено уголовное дело.

