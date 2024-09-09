Правоохранители Петербурга задержали подозреваемого в убийстве дочери

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В Санкт-Петербурге по горячим следам задержан 39-летний мужчина, подозреваемый в убийстве 18-летней дочери. Он доставлен в больницу, сообщает главк СК РФ по городу в телеграм-канале.

По данным ведомства, 8 сентября злоумышленник в состоянии опьянения в квартире на аллее Поликарпова несколько раз ударил ножом свою дочь в область тела, головы и шеи. От полученных ранений девушка скончалась на месте.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Следователи выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее тело 12-летней девочки нашли в колодце около заброшенного здания в городе Топки Кемеровской области. Полицейские зафиксировали на теле ребенка признаки насильственной смерти. Подозреваемый в преступлении задержан. Им оказался ранее судимый за убийство 49-летний местный житель.