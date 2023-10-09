Работа аэропорта Гамбурга приостановлена из-за угрозы минирования самолета

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Аэропорт Гамбурга временно перестал работать после поступившей угрозы минирования самолета, прилетевшего из Тегерана. Полиция получила сообщение по электронной почте.

Ограничения начали действовать с 13:40 по московскому времени. С того момента воздушная гавань не принимает и не отправляет рейсы.

Как отмечает телерадиокомпания NDR, на борту находились 198 пассажиров и 16 членов экипажа. В настоящее время они вышли из самолета.

Правоохранители обследуют воздушное судно. Кроме того, багаж прибывших граждан тоже осмотрят.

Ранее посетителей и сотрудников варшавского аэропорта имени Шопена эвакуировали из-за гранаты, которую пытался провезти гражданин ЮАР.

Пассажир планировал вылететь в Дубай. Сотрудник службы безопасности аэропорта обнаружил четыре патрона в его ручной клади. После этого был проведен обыск зарегистрированного багажа. В нем офицеры обнаружили предмет, который похож на гранату. Из здания аэропорта вывели 400 человек. Мужчину задержали.



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