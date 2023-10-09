Три россиянки вывезены из зоны наводнения в индийском Сиккиме

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Трех гражданок России, которые были заблокированы в северо-восточном индийском штате Сикким в предгорьях Гималаев из-за наводнения, вывезли на вертолете из зоны затопления. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на генерального консула РФ в Калькутте Алексея Идамкина.

По его словам, затем их наземным транспортом доставят в столицу штата Гангток.

О трех заблокированных туристах сообщалось 5 октября. В Генконсульстве РФ в Калькутте заявляли, что их эвакуируют, как только улучшатся погодные условия.

До этого уточнялось, что не менее 43 человек пропали без вести в штате Сикким на северо-востоке Индии в результате наводнения, среди них – 23 военных.

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