09 октября, 10:28Происшествия
Три россиянки вывезены из зоны наводнения в индийском Сиккиме
Фото: AP Photo/Anupam Nath
Трех гражданок России, которые были заблокированы в северо-восточном индийском штате Сикким в предгорьях Гималаев из-за наводнения, вывезли на вертолете из зоны затопления. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на генерального консула РФ в Калькутте Алексея Идамкина.
По его словам, затем их наземным транспортом доставят в столицу штата Гангток.
О трех заблокированных туристах сообщалось 5 октября. В Генконсульстве РФ в Калькутте заявляли, что их эвакуируют, как только улучшатся погодные условия.
До этого уточнялось, что не менее 43 человек пропали без вести в штате Сикким на северо-востоке Индии в результате наводнения, среди них – 23 военных.
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