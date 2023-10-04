Более 40 человек числятся пропавшими без вести после наводнения в Индии

Фото: ТАСС/AP/Indian Army

Не менее 43 человек пропали без вести в штате Сикким на северо-востоке Индии в результате наводнения, среди них 23 военных. Об этом сообщает телеканал NDTV.

Наводнение произошло 4 октября, его спровоцировали проливные дожди в районе ледникового озера Лхонак, расположенного в Гималаях. Обстановку усугубил сброс воды с ГЭС, которая находится на реке Тиста. В результате ее уровень вырос на 4–6 метров, потоки снесли армейские расположения вдоль долины.

В Восточном командовании армии Индии заявили, что несколько армейских автомобилей оказались под селевой массой. Сейчас организована масштабная поисковая операция, указал телеканал. О пострадавших и погибших пока информации нет. Уточняется, что потоки разрушили ряд дорог.

Комментируя ситуацию, власти Сиккима рекомендовали жителям оставаться бдительными, особенно в низменных районах штата, находящегося в Гималаях. Премьер-министр Индии Нарендра Моди, в свою очередь, подчеркнул, что центральное правительство предоставит региону всю необходимую поддержку.

В конце сентября сильные наводнения произошли и на северо-востоке Таиланда. СМИ писали, что из-за погодного происшествия были эвакуированы как минимум 990 человек. Наводнения в девяти районах провинции Убон Ратчатхани произошли из-за продолжительных ливней, которые повысили уровень воды в реке Мун до 7,64 метра.