Три российских туриста заблокированы в зоне наводнений на севере Индии

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Три российских туриста заблокированы в зоне наводнений в северо-восточном индийском штате Сикким в Гималаях, сообщили ТАСС в Генконсульстве РФ в Калькутте.

Пострадавших среди них нет. Их эвакуируют, как только улучшатся погодные условия.

В российском генконсульстве добавили, что находятся в контакте с местными властями.

Ранее сообщалось, что не менее 43 человек пропали без вести в штате Сикким на северо-востоке Индии в результате наводнения, среди них – 23 военных.

Наводнение произошло 4 октября, его спровоцировали проливные дожди в районе ледникового озера Лхонак, расположенного в Гималаях. Обстановку усугубил сброс воды с ГЭС, которая находится на реке Тиста. В результате ее уровень вырос на 4–6 метров, потоки снесли армейские расположения вдоль долины.

В Восточном командовании армии Индии заявили, что несколько армейских автомобилей оказались под селевой массой. Сейчас организована масштабная поисковая операция. О пострадавших и погибших пока информации нет.