Взрыв произошел в Ереване

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Взрыв с последующим возгоранием произошел в Ереване. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС Армении.

Происшествие случилось на проспекте Багратуняц утром 9 октября. В результате инцидента есть пострадавшие.

На месте происшествия работают два расчета пожарно-спасательного отряда.

Ранее сообщалось, что два человека погибли в результате пожара в строительной бытовке в Западном административном округе Москвы. Возгорание произошло в доме № 5а на улице Родниковой на площади 18 квадратных метров. Пожар удалось ликвидировать в 22:39 по московскому времени.



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