Около 150 человек эвакуировали из бизнес-центра в Москве из-за пожара

Фото: depositphotos/My_inspiration

Около 150 человек эвакуировали из бизнес-центра на северо-востоке Москвы из-за пожара. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления МЧС.

О пожаре на улице Искры, 17А, строении 3, стало известно в 09:09 7 октября. Возгорание произошло в административном здании на площади около 25 квадратных метров.

В 09:32 пожар локализовали, а в 09:37 – ликвидировали.

Ранее сообщалось, что пожар в здании автосервиса, расположенного на юге Москвы, локализован на площади 900 квадратных метров. Информации о пострадавших в результате возгорания не поступало. Пожар удалось ликвидировать в 22:08.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!