Пожар в автосервисе на юге Москвы локализован на площади 900 кв метров

Фото: МЧС Москвы

Пожар в здании автосервиса, расположенном на юге Москвы, локализован на площади 900 квадратных метров. Об этом "Агентству Москва" сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Москве.

"Принятыми мерами в 21:45 пожар был локализован", – прокомментировали в ведомстве.

Там добавили, что информации о пострадавших в результате возгорания не поступало.

Позже в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Москве сообщили, что возгорание удалось ликвидировать в 22:08.

До этого стало известно, что возгорание произошло на улице Севанской, дом 25. По данным столичного главка МЧС РФ, там горела кровля, часть которой уже обрушилась.

В ведомстве добавили, что к ликвидации возгорания были привлечены 95 человек и 30 единиц техники.

Информацию о пожаре также подтвердили очевидцы. По их словам, из здания, действительно, были слышны взрывы.

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