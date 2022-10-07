Пожарные проверят сообщение о задымлении в Никулинском суде Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Представители пожарных служб выехали для проверки информации о произошедшем в столичном Никулинском суде задымлении, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

"Пожарным поступил сигнал о задымлении в Никулинском районном суде на Мичуринском проспекте. Они выехали для проверки", – отметил собеседник агентства.

Ранее стало известно, что возгорание произошло в доме 25 на улице Севанской. По данным столичного главка МЧС РФ, там горела кровля, часть которой уже обрушилась.

В ведомстве добавили, что к ликвидации возгорания были привлечены 95 человек и 30 единиц техники.

Информацию о пожаре также подтвердили очевидцы. По их словам, из здания действительно были слышны взрывы.



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