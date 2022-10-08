Два человека погибли результате пожара в строительной бытовке в ЗАО Москвы

Фото: ГСУ СК России по г. Москве

Два человека погибли в результате пожара в строительной бытовке в Западном административном округе Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС РФ по Москве.

Возгорание произошло в доме № 5а на улице Родниковой на площади 18 квадратных метров.

"К сожалению, в результате пожара погибли два человека", – сообщили в ведомстве.

В МЧС уточнили, что пожар удалось ликвидировать в 22:39 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что трое подростков в Красноярском крае попали в больницу с различными травмами, которые они получили в ДТП на угнанном автомобиле. По данному инциденту возбудили административное дело за нарушение ПДД, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего.

Водитель не справился с управлением, машину унесло в кювет с последующим опрокидыванием. Автомобиль полностью выгорел.

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