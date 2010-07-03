Движение перекрыто на двух улицах после ДТП с автобусом в Лефортове

Фото: Агентство "Москва"

Движение перекрыли на участках улиц Подъемная и Душинская близ их пересечения с Перовским проездом. Там автобус врезался в здание, повредив настенный газопровод.



"Из-за ДТП сейчас полностью перекрыт участок улицы Душинская в районе пересечения с Перовским проездом", – сказано в микроблоге "Московского транспорта" в Twitter. Кроме того, не получится проехать по участку улицы Подъемная от дома № 6 до пересечения с Перовским проездом. Автомобилистам рекомендовали выбирать пути объезда.

Также нельзя проехать по участку Подъемной ул. от д. 6 до пересечения с Перовским проездом — Московский транспорт (@DtRoad) 9 октября 2019 г.



Ранее сотрудники Мосгаза сообщили, что после столкновения автобуса с жилым зданием в Перовском проезде был поврежден настенный газопровод. Запорные устройства перекрыты, утечка газа локализована, заверили в Мосгазе. В результате инцидента никто не пострадал.