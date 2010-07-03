Сын топ-менеджера МТС пожаловался на тонкий матрас в камере

Фото: телеграм-канал Baza

Алан Ибрагимов, арестованный на 10 суток за неповиновение сотрудникам ГИБДД, содержится в трехместной камере. 25-летний задержанный раскаивается в своем проступке, сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.

В заключении Ибрагимов читает книгу Ирвина Шоу и разгадывает кроссворды с сокамерниками.

"Он, как и многие другие административно осужденные, жаловался на плохие тонкие матрасы, которые уже выработали свой ресурс", – цитирует РИА Новости представителя ОНК.

Алан Ибрагимов – сын вице-президента МТС Руслана Ибрагимова. Он диджей, выступает в столичных клубах.

Молодого человека задержали 3 октября за езду без прав. Его BMW заблокировали у дома № 5 на улице Беломорской после трехчасовой погони. Сам Ибрагимов долго отказывался выходить из автомобиля. Только при помощи кувалды полицейские смогли достать нарушителя. Требованиям сотрудников ДПС он не подчинялся. В багажнике автомобиля обнаружили травматический пистолет, несколько комплектов госномеров. От прохождения медицинского освидетельствования Ибрагимов отказался.

Позднее выяснилось, что у сына топ-менеджера МТС имеются неоплаченные штрафы более чем на 70 тысяч рублей.

