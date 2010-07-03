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16:31

Достали с помощью кувалды. Очевидцы – о задержании сына вице-президента МТС

происшествия

16:31

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Сын вице-президента МТС 25-летний Алан Ибрагимов, которого задержали за езду без правил в столице, доставлен в ОВД по району Левобережный.

По словам одного из очевидцев, при задержании Ибрагимов вел себя спокойно. "Сидел и улыбался", – сказал один из присутствующих при задержании нарушителя. Он отметил, что не видел на Ибрагимове кровь.

Местная жительница рассказала, что мужчины закрылись в иномарке и их было не видно и не слышно.

"Они закрылись и лежали. Мне кажется, они там спали. Это было рано утром, часов в восемь, наверное, а уже стекло выбили спустя длительное время", – сказала собеседница телеканала.

Один из очевидцев отметил, что задержанные не кричали. "Просто сидел в наручниках. Потом в машину отвели и посадили и все, больше ничего не было", – рассказал очевидец.

Ибрагимов не остановился по требованию и устроил "гонки" по Москве, пытаясь скрыться от правоохранителей. Машину в итоге загнали во двор и вынудили остановиться. Однако Ибрагимов отказался выходить. Правоохранителям пришлось разбить окно машины кувалдой и вытащить нарушителя его на улицу. В автомобиле был найден пистолет.

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происшествия

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