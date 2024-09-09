Движение затруднено на 34-м км МКАД из-за аварии с несколькими авто

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Несколько автомобилей столкнулись на внешней стороне 34-го километра МКАД, в районе съезда № 33. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

На месте уже работают оперативные службы Москвы, которые уточняют обстоятельства произошедшего и информацию о возможных пострадавших.

Автомобилистов предупредили, что движение в районе ДТП затруднено. Водителей призвали выбирать пути объезда.

Ранее водитель мотоцикла и пешеход погибли в результате ДТП на улице Борисовские пруды в Москве. Предварительно, мотоциклист не справился с управлением и совершил наезд на мачту городского освещения.

Еще одна авария произошла на Молодежной улице, в районе дома 3, где водитель Geely на нерегулируемом переходе наехал на двух пешеходов – женщину и ребенка. С травмами различной степени тяжести их госпитализировали.