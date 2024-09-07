Фото: телеграм-канал "ДТП и ЧП МОСКВА и МО"

Несколько автомобилей столкнулись на МКАД. Авария произошла на внутренней стороне 104-го километра дороги в районе съезда № 104, сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

В результате ДТП движение оказалось затруднено на 3,7 километра. Представители ведомства обратились к водителям с просьбой выбирать пути объезда.

В настоящий момент на месте аварии работают оперативные службы столицы, обстоятельства случившегося и данные о пострадавших уточняются.

Ранее на Русаковской улице в районе остановки "Леснорядская улица" столкнулись три автомобиля. В результате ДТП начались задержки в движении трамваев 4, 7, 13 и 32 в Красносельском районе Москвы. К настоящему времени движение общественного транспорта удалось восстановить.