07 сентября, 17:20Происшествия
Несколько автомобилей столкнулись на МКАД
Фото: телеграм-канал "ДТП и ЧП МОСКВА и МО"
Несколько автомобилей столкнулись на МКАД. Авария произошла на внутренней стороне 104-го километра дороги в районе съезда № 104, сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.
В результате ДТП движение оказалось затруднено на 3,7 километра. Представители ведомства обратились к водителям с просьбой выбирать пути объезда.
В настоящий момент на месте аварии работают оперативные службы столицы, обстоятельства случившегося и данные о пострадавших уточняются.
Ранее на Русаковской улице в районе остановки "Леснорядская улица" столкнулись три автомобиля. В результате ДТП начались задержки в движении трамваев 4, 7, 13 и 32 в Красносельском районе Москвы. К настоящему времени движение общественного транспорта удалось восстановить.
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