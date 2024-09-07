Трамваи задерживались в Красносельском районе из-за ДТП с тремя автомобилями

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Трамваи 4, 7, 13 и 32 задерживались в Красносельском районе Москвы из-за ДТП на путях, передает пресс-служба столичного Дептранса.

По данным ведомства, три автомобиля столкнулись на Русаковской улице в районе остановки "Леснорядская улица". Из-за этого маршруты общественного транспорта были временно изменены.

В настоящее время движение трамваев восстановлено.

Ранее водитель мотоцикла и пешеход погибли в результате ДТП на улице Борисовские пруды в Москве. Предварительно установлено, что в районе дома 15 водитель мотоцикла "БМВ" не справился с управлением и наехал на мачту освещения. От полученных травм мотоциклист скончался на месте. Также медики попытались реанимировать пешехода, однако он скончался в карете скорой помощи.

