Средства ПВО за ночь сбили 2 БПЛА над Белгородской и Курской областями

Фото: ТАСС/Николай Гынгазов

Российские средства ПВО за минувшую ночь сбили два украинских беспилотника над Белгородской и Курской областями. Об этом сообщает Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, БПЛА были самолетного типа. Один из дронов уничтожен в Белгородской области, другой – в Курской.

Ранее обломки беспилотника были найдены в Калужской области. Глава региона Владислав Шапша напомнил жителям, что приближаться к ним опасно. При обнаружении подобных обломков необходимо немедленно обращаться в оперативные службы, предупредил он.

Также в результате атаки украинских военных на Белгородскую область три человека пострадали. Над Белгородским районом сработала ПВО, сбившая несколько воздушных целей. От осколков в селе Никольское ранены два человека.

Врачи доставили в больницу мальчика с черепно-мозговой травмой и рваной раной левой голени, а его брата – с закрытой черепно-мозговой травмой. Третьей пострадавшей стала женщина, но помощь ей оказали на месте, от госпитализации она отказалась.