200 человек эвакуировали из дома в Красноармейске из-за загоревшегося самоката

Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"

Больше 200 человек эвакуировали из дома в подмосковном Красноармейске из-за загоревшегося самоката. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

"Техника загорелась глубокой ночью на 17 этаже многоквартирного дома. <...> По предварительной версии, причиной стало короткое замыкание", – говорится в сообщении.

Отмечается, что площадь возгорания достигала 50 квадратных метров. На фоне задымления подъезда из здания пришлось эвакуировать людей, 10 жильцам потребовалась помощь спасателей.

В результате происшествия пострадал хозяин сгоревшей квартиры. Его доставили в больницу.

Ранее, 1 сентября, взрыв произошел в квартире дома на улице Мещерякова в Москве. Там сдетонировало неустановленное устройство. В результате пострадал 19-летний молодой человек, позже он скончался.

