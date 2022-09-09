Россиянина арестовали в Москве по делу о государственной измене

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Россиянина Михаила Баранова арестовали по делу о госизмене. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу суда.

"В отношении Баранова Михаила Владимировича судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 7 ноября 2022 года", – сообщила пресс-секретарь суда Юлия Котомина.

Отмечается, что по обвинению в госизмене предусматривается от 12 до 20 лет лишения свободы.

По информации следствия, Баранов пытался выдать иностранному государству сведения, составляющие государственную тайну. Детали обвинения не уточняются, поскольку материалы дела содержат гриф "секретно".

Ранее ФСБ завершила следственные действия в отношении сотрудника "Аэрофлота" Дмитрия Федоткина, обвиняемого в передаче секретных сведений об общественно-политической ситуации в России разведслужбе Великобритании.

Уголовное дело о госизмене передали в суд для его рассмотрения по существу.