В Челябинской области возбудили дело после смерти школьницы, упавшей со скалы

Фото: СУ СК РФ по Челябинской области

Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели школьницы при падении со скалы в Челябинской области. Об этом сообщается на сайте регионального управления СК.

Отмечается, что 8 сентября группа школьников из Кыштыма в сопровождении педагогов отправилась в поход на территорию горного массива Аракульский Шихан. По данным следствия, 14-летняя девушка упала с 50-метровой скалы.

"Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей")", – говорится в сообщении.

Следствие установит виновных лиц, в чью ответственность входило обеспечение безопасности туристов.

Ранее суд арестовал до 1 ноября подростка, который изрезал ножом школьницу в Свердловской области. По данным следствия, днем 2 сентября обвиняемый нанес несколько ножевых ранений незнакомой 16-летней девушке. Инцидент произошел из хулиганских побуждений возле дома по улице Земледелия в Екатеринбурге.