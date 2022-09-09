В Ростовской области обнаружили убитой пропавшую девочку

12:43
Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина
Следствие возбудило уголовное дело по статье "Убийство" после обнаружения трупа пропавшей несколько дней назад школьницы в Ростовской области, сообщается на сайте регионального СК.
"Сегодня в ходе проведенных следователями следственного управления совместно с сотрудниками полиции следственных действий и оперативных мероприятий при содействии волонтеров в лесополосе, расположенной на окраине села Прохоровка Красносулинского района, обнаружено тело 14-летней девочки с признаками насильственной смерти", – говорится в сообщении.
Как отметили в ведомстве, 14-летняя жертва из хутора Прохоровка ушла в школу, однако не вернулась домой, после чего были организованы ее поиски.
В СК уточнили, что 34-летний местный житель задержан по подозрению в убийстве. В настоящее время проходят следственные действия с его участием.
Ранее суд арестовал до 1 ноября подростка, который изрезал ножом 16-летнюю школьницу в Свердловской области.
По данным следствия, днем 2 сентября обвиняемый нанес несколько ножевых ранений незнакомой 16-летней девушке. Инцидент произошел из хулиганских побуждений возле дома по улице Земледелия в Екатеринбурге.
Следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту "и" части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ ("Покушение на убийство из хулиганских побуждений").
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