СК задержал подозреваемого в организации заказных убийств в даркнете

10:28
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Правоохранители задержали 38-летнего жителя Ижевска по подозрению в организации заказных убийств в даркнете. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.
"Подозреваемый задержан. Решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Также он будет проверяться на причастность к совершению других аналогичных преступлений", – говорится в сообщении.
По данным следствия, задержанный является создателем и владельцем интернет-площадки, оказывавшей за криптовалюту незаконные услуги на условиях анонимности. В частности, он может быть причастен к организации убийства супружеской пары во Владимирской области в 2020 году, а также к приготовлению к убийству жителя Санкт-Петербурга.
"Ранее по данному уголовному делу был задержан исполнитель преступления, а также пособники, осуществлявшие сбор персональных данных, сведений о местонахождении потерпевших и передачу их исполнителю убийства. Они находятся под стражей", – отметили в СК.
Там уточнили, что фигурантам предъявлено обвинение по пунктам "а" и "з" части 2 статьи 105 ("Убийство"), а также по части 1 статьи 222 УК РФ ("Незаконный оборот оружия").
Как ранее сообщил заместитель генерального прокурора РФ Петр Городов, в среднем в РФ за год совершают около 500 тысяч преступлений с использованием информационных технологий. По его словам, данный показатель вырос в связи с пандемией коронавируса.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: