СК задержал подозреваемого в организации заказных убийств в даркнете

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Правоохранители задержали 38-летнего жителя Ижевска по подозрению в организации заказных убийств в даркнете. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

"Подозреваемый задержан. Решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Также он будет проверяться на причастность к совершению других аналогичных преступлений", – говорится в сообщении.

По данным следствия, задержанный является создателем и владельцем интернет-площадки, оказывавшей за криптовалюту незаконные услуги на условиях анонимности. В частности, он может быть причастен к организации убийства супружеской пары во Владимирской области в 2020 году, а также к приготовлению к убийству жителя Санкт-Петербурга.

"Ранее по данному уголовному делу был задержан исполнитель преступления, а также пособники, осуществлявшие сбор персональных данных, сведений о местонахождении потерпевших и передачу их исполнителю убийства. Они находятся под стражей", – отметили в СК.

Там уточнили, что фигурантам предъявлено обвинение по пунктам "а" и "з" части 2 статьи 105 ("Убийство"), а также по части 1 статьи 222 УК РФ ("Незаконный оборот оружия").

Как ранее сообщил заместитель генерального прокурора РФ Петр Городов, в среднем в РФ за год совершают около 500 тысяч преступлений с использованием информационных технологий. По его словам, данный показатель вырос в связи с пандемией коронавируса.