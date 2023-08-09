Число пострадавших после взрыва в Сергиевом Посаде увеличилось до 35

Фото: телеграм-канал "Дмитрий Акулов"

Количество пострадавших после взрыва в Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде (ЗОМС) увеличилось до 35, четверо из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом глава округа Дмитрий Акулов рассказал в своем телеграм-канале.

"На месте своевременно оказывается медицинская помощь, работают аварийно-спасательные службы", – заявил он.

Акулов добавил, что во время обхода были выявлены повреждения объектов социальной инфраструктуры.

О выбитых окнах можно сообщить по телефонам горячей линии 8 (496) 545–77–55, 8 (496) 540–88–36, 8 (496) 551–51–00, 8 (915) 135–15–10.

Взрыв на заводе произошел 9 августа. Акулов призвал горожан сохранять спокойствие и пообещал предоставлять достоверную информацию по мере ее поступления.

По информации экстренных служб, ЧП на заводе случилось в связи с нарушением технологического процесса. Там мог взорваться склад с пиротехникой. В СМИ писали, что причиной происшествия стал человеческий фактор.

Позже стало известно, что в результате взрыва на предприятии Свято-Троицкая Сергиева лавра повреждения не получила.

Мощный взрыв произошел на заводе в Сергиевом Посаде