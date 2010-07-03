Появилось видео задержания "циничных лжеюристов"

Фото: rosgvard.ru

В Москве задержали группу лжеюристов, обманувших около 300 человек на общую сумму более 150 миллионов рублей. На сайте Росгвардии опубликовано видео задержания.

На кадрах видно, как сотрудники ОМОН заходят в помещение, в котором находятся несколько мужчин и одна женщина, и проводят задержание.

Задержаны десять человек – двое лидеров и восемь участников организованной группы. Им уже предъявлено обвинение.

По версии следствия, фигуранты дела под видом юристов заключали с клиентами договоры на оказание юридических услуг, но их не оказывали.



Видео: Росгвардия

При этом действия подозреваемых "носили особо циничный характер". Члены группы звонили обманутым клиентам и пытались заставить их оплатить дополнительные услуги.

Потерпевшими в основном были пожилые люди. Сейчас шесть человек находятся под стражей, еще четверых отпустили под подписку о невыезде.

Ранее сообщалось, что СК проверяет данные о возможном мошенничестве с квартирой мужчины-инвалида в столице. Сюжет о страдающем ДЦП жителе столицы, который может оказаться на улице, вышел в эфире одного из федеральных каналов.