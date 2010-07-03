ФРИО: протестные акции негативно сказываются на работе ресторанов

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Один день простоя ресторана из-за протестных акций может негативно сказаться на целом месяце его работы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на президента Федерации рестораторов и отельеров России (ФРИО) Игоря Бухарова.

"Любого ресторатора волнуют несогласованные демонстрации, даже если он застрахован, потому что страховая компания скажет, что это обстоятельства непреодолимой силы и не будет ничего выплачивать, ведь в договоре не прописана компенсация за ущерб, нанесенный третьими лицами в случае беспорядков. Все это вызывает вопросы у рестораторов, и некоторые из них просто закрываются", – заявил Бухаров.

Он отметил, что в случае незапланированного закрытия учреждения несут огромные убытки. "Надо заплатить аренду, зарплату, все платежи, простаивают продукты, и это прямые убытки", – добавил Бухаров, уточнив, что один такой день может негативно сказаться на целом месяце.

Ранее ресторатор Аркадий Новиков заявил, что из-за перекрытия дороги во время несанкционированных акций протеста в Москве рестораны холдинга NovikovGroup потеряли в выручке.

В субботу, 3 августа, в несанкционированной акции в центре столицы приняло участие около 1,5 тысячи человек. Около 600 человек было задержано за различные правонарушения.

До этого несогласованная акция прошла в центре Москвы 27 июля. Правоохранительные органы задержали 1074 человека.

Также было заведено несколько уголовных дел по статье об организации массовых беспорядков, предусматривающей наказание до 15 лет лишения свободы.

Согласно результатам опроса ВЦИОМ, большинство россиян (69 процентов) высказалось в поддержку жестких действий властей в ситуации несанкционированного митинга.

Ранее в прокуратуре сообщили, что митинг организуют представители политических сил, не зарегистрированные в качестве кандидатов в Мосгордуму из-за недействительных подписей умерших москвичей.

