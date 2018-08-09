Погибшим при падении из окна гостиницы в Измайлове оказался детский аниматор

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Мужчина, который разбился насмерть при падении из окна гостиницы "Измайлово", работал аниматором детских конкурсов, сообщает Агентство "Москва".

Инцидент произошел днем 8 августа. Тело 48-летнего жителя Саранска обнаружили на территории гостиницы, на 25-м этаже которой он проживал с 7 августа. На момент падения дверь в его номер была заперта изнутри, порядок вещей не был нарушен. В помещении нашли предсмертную записку.

Следователи выясняют обстоятельства случившегося, опрошены возможные очевидцы инцидента. Тело погибшего доставили в морг.

Ранее сообщалось, что постоялец московской гостиницы "Измайлово" выпал из окна на 25 этаже. От полученных повреждений мужчина погиб.