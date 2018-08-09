Экс-главу ГУ МЧС Кузбасса оставили под арестом

9 августа, 09:17
Фото: ТАСС/Данил Айкин
Апелляционную жалобу экс-главы Главного управления МЧС по Кузбассу Александра Мамонтова оставили без удовлетворения. Решение принял Кемеровский областной суд. Мамонтова обвиняют в растрате и халатности по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня". Его арестовали до 25 сентября.
"Постановление Центрального районного суда Кемерова оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения", – цитирует судью Евгения Колчанова РИА Новости.
Экс-руководитель отдела надзорной деятельности и профилактической работы МЧС по Кемерову, Березовскому и Кемеровскому районам Григорий Терентьев и теперь уже экс-начальник кузбасского управления МЧС Александр Мамонтов подали в Центральный районный суд Кемерова апелляционные жалобы.
19 июля Мамонтову и Терентьеву продлили арест до 25 сентября.
По версии следствия, обвиняемые не запланировали и не провели в 2017–2018 годах проверку соблюдения требований пожарной безопасности при эксплуатации ТЦ.
Также Мамонтов обвиняется в растрате более 1,8 миллиона рублей из бюджета областного ГУ МЧС. Он свою вину не признает.
Ранее сообщалось, что Мамонтов пытался помешать следствию и уничтожить улики.
Трагедия в Кемерове произошла 25 марта. Жертвами пожара в торговом центре стали 60 человек, большинство из которых – дети.
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