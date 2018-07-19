Экс-глава МЧС Кузбасса пытался уничтожить улики по делу "Зимней вишни" – СК

19 июля, 12:40
Фото: ТАСС/Данил Айкин
Экс-глава ГУ МЧС по Кемеровской области Александр Мамонтов, которого обвинили в халатности и растрате по делу о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня", пытался помешать следствию и уничтожить улики.
Об этом представитель СК заявил во время заседания суда. По его словам, Мамонтов отдал указания уничтожить бухгалтерские документы, сообщают "Аргументы недели".
Следователь попросил судью продлить обвиняемому арест, ходатайство удовлетворили. Мамонтов пробудет под стражей до 25 сентября 2018 года.
Трагедия в Кемерове произошла 25 марта. Жертвами пожара в торговом центре стали 60 человек, большинство из которых – дети.
Происшествие стало поводом для возбуждения уголовного дела, по которому арестованы 11 человек, включая руководство ТЦ, участников ликвидации пожара и чиновников.
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