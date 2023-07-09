В Екатеринбурге загорелись два частных дома и хозпостройки

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Пожарные локализовали крупное возгорание в Екатеринбурге, где загорелись два частных дома и хозпостройки, огонь распространился на 800 квадратных метров, сообщили в региональном главке МЧС.

Как уточнили в ведомстве, сообщение о пожаре поступило на пульт пожарной охраны в 18.40 (16.40 по московскому времени). Прибывшие к месту происшествия пожарные установили, что горят два частных дома. Из-за обилия сухой растительности огонь быстро распространился на хозпостройки.

К тушению пожара были привлечены 39 специалистов и 11 единиц спецтехники. В 20.07 (18.07 по московскому времени) возгорание удалось локализовать.

Ранее спасатели зафиксировали лесной пожар на 7,1 тысячи гектаров в Егорьевском районе Алтайского края. Возгорание началось в Лебяжинском лесничестве и позже распространилось на близлежащие зеленые территории. В борьбе с огнем задействовали 256 человек и 100 единиц техники.

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