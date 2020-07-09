Два человека пострадали в ДТП в Подмосковье

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Рейсовый автобус столкнулся с легковым автомобилем в Подмосковье. Травмы получили два человека, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе областного главка МВД.

ДТП произошло на 2-м километре автодороги Чепелево – Вельяминово. Пострадавших госпитализировали. Движение в районе аварии не перекрывалось.

Ранее авария с участием нескольких машин произошла на внешней стороне МКАД в районе Ясенева. Информация о пострадавших не поступала. Причина аварии уточняется.

Ночью сообщалось о ДТП в Зеленограде. Там столкнулись три автомобиля на Панфиловском проспекте в районе дома 10. В результате происшествия погиб один человек, еще три пострадали.