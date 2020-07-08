Смертельное ДТП с участием автомобиля и грузовика произошло в Подмосковье

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ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика произошло в Московской области, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу подмосковного управления МВД.

Сообщается, что в результате инцидента погиб один человек. Еще один участник ДТП получил травмы.

Авария произошла на автодороге Павлино – Елино в микрорайоне Железнодорожном. Движение в данном районе не перекрывали.

"Произошло столкновение автомобиля KIA Rio и грузовика Scania. В результате ДТП погиб пассажир KIA Rio, водитель получил травмы", – сообщили в управлении МВД.

Ранее в Северном Тушине мотоциклист въехал в автобусную остановку. Пострадавших в результате инцидента не обнаружено, водителя осмотрели медики.