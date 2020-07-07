Три человека погибли в ДТП на Московском большом кольце

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Три человека стали жертвами смертельного ДТП на Московском большом кольце. Об этом сообщает Агентство "Москва".

По данным Главного управления МВД России по Московской области, инцидент произошел на трассе А108.

"По предварительной информации, около 17:40 7 июля на 262-м километре автодороги А108 "Московское большое кольцо" произошло ДТП с участием легкового автомобиля, машины марки "Газель" и грузового автомобиля с полуприцепом", – уточнили в ведомстве.

Погибшие были пассажирами легкового автомобиля.

На месте работают сотрудники правоохранительных органов. Обстоятельства произошедшего столкновения уточняются.

Ранее ДТП с участием трех иномарок произошло в центре Москвы. Два Mercedes и BMW столкнулись в районе дома 14 по Садово-Кудринской улице. Один из автомобилей в результате аварии перевернулся на крышу.

Из-за ДТП частично ограничено движение по Садовому кольцу в районе станции метро "Маяковская".

