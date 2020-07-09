Один человек стал жертвой ДТП в Зеленограде

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Смертельное ДТП случилось в Зеленограде. Об этом передает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Известно, что в аварии столкнулись три автомобиля. ДТП произошло на Панфиловском проспекте в районе дома номер 10.

"В результате ДТП один человек погиб и три пострадали", – сообщил источник.

В данный момент на месте происшествия развернута работа оперативных служб. Обстоятельства и причины ДТП уточняются.

Ранее смертельная авария с участием автомобиля и грузовика произошла в Подмосковье. В результате инцидента погиб один человек.