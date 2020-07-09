Авария произошла на внешней стороне МКАД

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Авария с участием нескольких машин произошла на внешней стороне МКАД. Об этом Москве 24 сообщили очевидцы.

Столкновение автомобилей произошло в районе Ясенево. Информация о пострадавших не поступала. Причина аварии уточняется.

Ночью сообщалось о ДТП в Зеленограде. Там столкнулись три автомобиля на Панфиловском проспекте в районе дома 10. В результате происшествия погиб один человек, еще три пострадали.

Накануне ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика произошло в Московской области. Авария произошла на автодороге Павлино – Елино в микрорайоне Железнодорожном. В результате происшествия погиб один человек, еще один участник ДТП пострадал.

