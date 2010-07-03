Частная клиника соберет врачебную комиссию после смерти пациентки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева
Медицинский центр "Медси" соберет врачебную комиссию после смерти пациентки во время операции в клинике на Красной Пресне. Об этом сообщает Агентство "Москва".
8 июля в клинико-диагностическом центре на Красной Пресне была проведена гинекологическая операция 37-летней женщине. По словам собеседника агентства, весь необходимый комплекс обследования до процедуры был выполнен в соответствии со стандартами и порядками. Операция проходила в штатном порядке, однако в конце "внезапно развилось осложнение".
Он добавил, что АО "Группа компаний "Медси" намерена оказать содействие в предоставлении всех документов для установления причины смерти девушки. Кроме того, в медцентре будет проведена врачебная комиссия с привлечением независимых экспертов.
Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту оказания некачественных услуг беременной пациентке в частной клинике в столице. По данным следствия, в одной из частных в центре города женщина заключила договор по программе "Наблюдение нормально протекающей беременности".
Сотрудники клиники поздно диагностировали заболевание у пациентки, что стало причиной заболевания ребенка.
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