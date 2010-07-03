Игравшего в футбол на крыше автобуса блогера разыскивают

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Хулигана, который играл с футбольным мячом на крыше автобуса в Орехово-Зуево, разыскивает Мострансавто. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу компании.



"В СМИ и социальных сетях 8 июля была опубликована информация о хулиганских действиях подростка, который забравшись на крышу автобуса большого класса ЛиАЗ 429260, выполнявшего рейс по маршруту № 11 "Вокзал – улица 1905 года – улица Парковская", начал играть с футбольным мячом", – говорится в сообщении.

Как отмечают в СМИ, он мог совершить этот поступок ради контента для своего видеоблога.

В Мострансавто провели проверку, которая показала, что это случилось 5 июля на остановке "Сквер Ленина".

Водитель автобуса объясняет руководству компании, как такое могло произойти. В УВД поступило заявление с требованием разыскать подростка и привлечь его к ответственности.

Ранее сообщалось, что в Мосгордуме хотят наказывать за селфи, сделанные в экстремальных условиях и с нарушением правопорядка, а также способных навредить психике подростков. Наказывать планируется тех, кто разместил потенциально вредную для психики информацию. Это касается фото и видео, на которых человек совершает экстремальный поступок, чаще всего нарушая при этом закон. В частности, речь идет о зацепинге.

