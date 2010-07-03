Пьяного зацепера задержали в метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Пьяного мужчину, проехавшего по Люблинско-Дмитровской линии подземки на сцепке между вагонами, задержали. Об этом рассказал руководитель пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.

Около 6:00 на станции "Печатники" 25-летний москвич вышел из поезда, залез на сцепку между первым и вторым вагонами, передает Агентство "Москва". При отправлении состава пассажиры сообщили о зацепере по экстренной связи машинисту, одновременно с этим он спрыгнул.

Нарушитель направился по путям в перегон между станциями метро "Печатники" и "Волжская". В 6:02–6:04 с жесткого пути было отключено электроснабжение для извлечения нарушителя.

В 6:15 молодого человека задержали. Для оказания помощи ему вызвали скорую помощь. Предварительный диагноз – ушиб затылочной области, алкогольное опьянение. Пострадавший госпитализирован в ГКБ № 68.

Полицейские опросили машиниста и очевидцев произошедшего, были просмотрены камеры видеонаблюдения на станции. Инцидент на движении электропоездов не отразился. Нарушителя привлекут к административной ответственности по статье о нарушении транспортной безопасности.